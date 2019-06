Brand in slaapkamer, maar alerte buur plaatst karton voor raam en belt snel brandweer LSI

22 juni 2019

16u37

Bron: LSI 19 Roeselare Dankzij het rookalarm en een alerte buurman is de schade door een brand in Beveren zaterdagnamiddag al bij al beperkt gebleven. Het vuur ontstond in de slaapkamer van het huis langs de Beversesteenweg.

Iets voor 15 uur merkte overbuur Jeroen Dorme op dat er rook uit het raam van de woning van overburen Davinio Vanneste en Sharon Devos kwam. “Ik was op een stelling bezig met de renovatie van mijn woning”, aldus Jeroen. “Samen met mijn vader nam ik een ladder en plaatste ik een stuk karton voor het openstaande raam op de eerste verdieping van de overburen. Op die manier dachten we de zuurstofaanvoer te beperken. Door het raam zagen we niets meer, enkel zwarte rook. Daarna belden we de brandweer.” De brandweer van de zone Midwest was snel ter plaatse en kon het vuur snel blussen. Wellicht ligt een euvel aan de elektriciteit of het stopcontact in de slaapkamer aan de oorzaak. “We waren net naar de Batjes vertrokken”, vertelt een geschrokken Davinio. “Ik kreeg daar telefoon dat er brand was. Ik ben nog nooit zo snel met de fiets naar huis gereden, denk ik. Gelukkig blijft de schade beperkt. Het rookalarm deed ook zijn werk.” De rook- en brandschade bleef beperkt tot de slaapkamer.