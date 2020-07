Boxing Club Roeselare opent maandag de deuren na maanden vertraging: “Hopelijk krijgen we groen licht” Charlotte Degezelle

29 juli 2020

12u43 0 Roeselare Als de coronamaatregelen het toelaten, is Roeselare vanaf maandag een boksclub rijker. Bezielers zijn Sultan (27) en Ali (18) Abrekov, die met de steun van de stad hun club kunnen uitbouwen op het Stedelijk Sportstadion aan de Spanjestraat. Boxing Club Roeselare moest eigenlijk al begin dit jaar van start gegaan zijn, maar Covid-19 strooide roet in het eten. “Hopelijk komt er niet meer vertraging door de onduidelijkheid rond contactsporten”, zegt Sultan.

Twee broers met één passie. Dat zijn Sultan en Ali Abrekov. Beiden boksen al van kindsbeen af. “We zijn begonnen met boksen in Tsjetsjenië vanwaar we afkomstig zijn, maar toen we in 2006 naar België kwamen gingen we ook meteen op zoek naar een boksclub”, vertelt Sultan. “M’n broer begon met boksen toen hij zeven was. Ik ging op mijn beurt altijd mee naar de trainingen en stond op m’n vierde voor het eerst op de mat”, vult Ali aan. “Boksen is ons leven.”

Sultan wist de voorbije jaren zelfs driemaal de Belgische titel te veroveren en wil nu graag zijn liefde voor de sport delen met anderen. “Ik ben al sinds 2017 op zoek naar een locatie om een eigen club te starten”, zegt hij. “Ondertussen deed ik als lesgever ervaring op bij Sugar Boxing Club, waar ik ook straks aan de slag blijf. Maar toen ik hoorde dat er hier op het Stedelijk Sportstadion vrijkwam, hapte ik onmiddellijk toe. Eerst en vooral omdat ik een persoonlijke link heb met deze locatie. Het is de eerste plek waar ik kwam boksen in België. Het is daarnaast ideaal dat onze sporters naast de eigen bokszaal ook gebruik kunnen maken van de douches in het gebouw en er kan ook buiten getraind worden op bijvoorbeeld de looppiste. Door bovendien niet te kiezen voor een commercieel pand kunnen we ook de prijzen voor onze beurtenkaarten en abonnementen heel laag houden. Wij vinden het namelijk heel belangrijk dat onze club voor iedereen toegankelijk is, en dus ook voor wie het iets minder breed heeft.”

Maanden uitstel

Aanvankelijk zou Boxing Club Roeselare al begin dit jaar opstarten. “Maar toen moest er eerst nog een kleine verbouwing gebeuren en tegen dat die achter de rug was, stak het coronavirus de kop op. Na al die maanden uitstel staan wij nu echt te popelen om uiteindelijk te kunnen starten. We voelen ook dat de club steeds meer begint te leven bij geïnteresseerden. Helaas is er nu plots wel weer onduidelijkheid omtrent de contactsporten. Zijn ze toegelaten of verboden? Hopelijk krijgen we groen licht en kunnen we op maandag 3 augustus starten zoals voorzien. Dit natuurlijk met naleving van alle maatregelen. Anders zullen we onze start opnieuw moeten uitstellen voor onbepaalde duur.”

Boxing Club Roeselare is er voor iedereen vanaf 12 jaar. “We staan voor maatwerk. Bij ons geen lessen op vaste tijdstippen, maar iedereen is van maandag tot en met vrijdag tussen 18 en 22 uur steeds welkom om te trainen. We zorgen voor persoonlijke begeleiding of je nu beginner of gevorderde bent. Op z’n maximum kunnen we hier 50 tot 60 sportievelingen per dag verwelkomen. Op termijn willen we ook graag investeren in een eigen boksring, maar eerst gaan we ons focussen op de opstart van de club en aansluiting vinden op de bestaande competitie. Daarvoor sluiten we ons aan bij de boksfederatie.” Beide broers willen zich trouwens ook de komende jaren graag laten gelden in de bokscompetitie. Sultan zelfs als prof. “Een eigen trainingslocatie is zeker een plus in dit verhaal”, besluit hij.

Meer op de Facebookpagina Boxing Club Roeselare.