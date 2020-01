Bouwsector heeft zin in Bouwbeurs Roeselare ondanks afschaffing woonbonus Charlotte Degezelle

29 januari 2020

14u56 0 Roeselare Aan de vooravond van de Roeselaarse Bouwbeurs blijkt het ondanks de afschaffing van de woonbonus begin dit jaar bijzonder goed te gaan met de bouwsector wiens orderboekjes goed gevuld blijft. Het Bouwbeurscomité verwacht voor hun 41e editie die op 8 februari opent in Expo Roeselare dan ook opnieuw tot 30.000 (ver)bouwlustigen. Om hen te lokken spelen ze niet alleen in op de nieuwe trends zoals energiezuinig en aanpasbaar (ver)bouwen, maar pakken ze ook uit met enkele nieuwigheden zoals Het Adviespaleis en, om ook een jonger publiek aan te spreken, online ticketing gekoppeld aan een voordeelprijs.

De bouwsector startte 2020 met een bang hart. De Vlaamse regering besliste de Vlaamse woonbonus per 1 januari te schrappen en er werd gevreesd dat dit zich stevig zou laten voelen op de nieuwbouw- en renovatiemarkt. “Ter compensatie werden de verkooprechten op de aankoop van een enige, eigen woning verlaagd van 7 naar 6% en van 6% naar 5% bij een ingrijpende energetische renovatie. Maar eigenlijk is dat geen compensatie maar gewoon een doekje voor het bloeden”, zegt Bart Verstraete van het Bouwbeurscomité. “Maar net doordat de rentevoet van hypothecaire leningen nog steeds historisch laag staat blijft bouwen en verbouwen nog steeds erg interessant. De conjunctuur in de bouw is opperbest en de bouwbarometer van Bouwunie blijft op een hoog niveau. Het werkvolume ligt hoog, de orderboekjes zijn vlotjes voor vijf tot zes maand gevuld, de tewerkstelling blijft op peil en de bouwondernemers zijn tevreden over de economische situatie van hun bedrijf.”

Maar wat zijn op vandaag de trends in de sector? “Hot topic is en blijft energiezuinig bouwen en verbouwen en dat zal zeker merkbaar zijn tijdens de Bouwbeurs. Het is een item waar veel van onze 190 exposanten op inspelen”, weet Bart. “Andere trend die we spotten zijn het steeds kleiner bouwen, een gegeven waar ook producenten van badkamers, keukens,.. op inspelen. Daarnaast wordt er ook vee meer aanpasbaar gebouwd doordat gezinnen snel wijzigen en men nadenkt over het ouder worden . Tot slot bouwt men ook slimmer en allerlei technologieën zoals internet of things en de digitale meter doen hun intrede.”

Al die zaken zijn op 8, 9, 10, 14, 15 en 16 februari te ontdekken bij de exposanten op de Bouwbeurs. Maar ook in de rand staat er heel wat op stapel. “In de marge organiseren we verschillende informatiesessies”, weet voorzitter Jan Develtere. Zo komt architect Peter Vermeulen, die we kennen uit Tv-programma’s als ‘Red mijn huis’ en ‘TV-makelaar’ op zondag 9 februari langs met tips en tricks om een doorgedreven renovatie te doen slagen, is er op maandag 10 februari een infosessie over schenkingsrechten en successierechten en is er op zondag 15 februari opnieuw onze Tendens Wonen Infosessie.” “Nieuw dit jaar, en op vraag van onze bezoekers, is Het Adviespaleis”, pikt Bart in. “Heel wat kandidaat-(ver)bouwers zitten met individuele vragen of problemen maar soms is de drempel te hoog om een architect of notaris te bellen. Daarom inviteren wij op zondagmiddag 16 februari zowel een architect, een notaris, een adviseur van KBC als een energiespecialist waarbij onze bezoekers, na inschrijving, terecht kunnen voor een gratis consult van 20 minuten.”Verder is er op vrijdag 14 februari ook opnieuw een jobdag van Accent Construct in de inkomhal van de beurs. Via blinddates wil men standhouders die op zoek zijn naar werklui en bezoekers die aan een nieuwe uitdaging toe zijn matchen.

Daarnaast wijzigt er ook het een en ander aan het beursgegeven aan zich. “De zondag is traditioneel een dag waarop veel gezinnen zich kunnen vrijmaken. Dat zijn onze topdagen met rond 15 uur overvolle gangen”, zegt Develtere. “Om de bezoeken wat meer te spreiden openen we voortaan op zondag al om 10 uur de deuren. Daarnaast werken we dit jaar voor het eerst ook met online toegangtickets. Zo willen we wachtrijen aan de inkomen vermijden en hopen we ook een jonger publiek te lokken. De online tickets zijn trouwens één euro goedkoper dan aan het loket.”

Dat de bouwsector zelf zin heeft in de Bouwbeurs, bewijst het Roeselaarse familiebedrijf All-Bouw die straks al voor de 22e keer present tekent. “Met een stand van 6 op 18 meter palmen we straks maar liefst 12 standnummers in”, zeggen zaakvoerders Simon Alleman en Chloé Vaneecke.” Er zullen permanent vijf medewerkers aanwezig zijn en onze 20-ton-wegende All-Bouwvrachtwagen wordt de blikvanger De Bouwbeurs in Roeselare is voor het bedrijf altijd al een thuismatch geweest. De februarimaand is en blijft daardoor voor ons één van de beste periodes van het jaar en daarom beslisten we de standoppervlakte te verdubbelen.”

Meer info, tickets en inschrijven voor de infosessies via www.bouwbeursroeselare.be.