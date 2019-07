Bouw serre op dak REO Veiling nu echt van start: hier wordt straks de toekomst van glas- en stadstuinbouw ontwikkeld Charlotte Degezelle

02 juli 2019

16u40 1 Roeselare Bovenop de kistenloods van de REO Veiling is de eerste paal voor dakserre Agrotopia neergepoot. Tegen eind 2020 moet het nieuwe onderzoeks- en innovatiecentrum voor de glastuinbouw van de toekomst klaar zijn. In de dakserre zal ruimte zijn voor praktijkonderzoek, de ontwikkeling van innovatieve technieken voor glas- en stadstuinbouw en demonstraties.

Al sinds 2015 is er sprake van de bouw van een nieuwe landmark langs de Rijksweg: een dakserre bovenop de kistenloods die de REO Veiling realiseerde op de site van de voormalige ijzergieterij Vuylsteke. Vier jaar later zal die de komende maanden eindelijk zichtbaar worden, want gedeputeerde voor Landbouw en Visserij Bart Naeyaert, afgevaardigd bestuurder van Inagro Mia Demeulemeester, directeur van de REO Veiling Paul Demyttenaere en voorzitter van de REO Veiling Rita Demaré mochten dinsdagmiddag de eerste paal van de serre zetten. “Eind vorig jaar werd al gestart met de bouw”, weet de gedeputeerde. “De voorbije maanden concentreerde de aannemer zich op grond- en rioleringswerken en werden ook vijf regenwatersilo’s opgetrokken die regenwater zullen opslaan voor gebruik in de serre, maar ook de gevelserre en inkomzone zullen ondersteunen. Vandaag vindt de eerste paalzetting plaats. Dit had eigenlijk al vorig jaar in juni moeten gebeuren, maar het project liep wat vertraging op.” Daarmee verwijst de gedeputeerde naar enkele gerechtelijke procedures.

Agrotopia

Eind 2020 moet de dakserre, die verwarmd zal worden met restwarmte van de warmtekrachtinstallatie van de REO Veiling en van de verbrandingsoven van Mirom, klaar zijn. Agrotopia, zoals het project heet, wordt een unieke locatie voor praktijkonderzoek en de ontwikkeling van innovatieve technieken voor glas- en stadstuinbouw. “Het gebouw zal hoogtechnologische onderzoeksfaciliteiten huisvesten en een educatieve route voor een breder publiek omvatten”, weet Mia Demeulemeester. “Nieuw onderzoek is nodig om mee te zijn met de snelle evoluties in de sector, maar we ervaren dat ons project nu al van zich laat spreken. We leggen waardevolle contacten in Europa met mensen die actief zijn in de stadslandbouw en serreteelt. Van de 9.500 vierkante meter is 6.000 vierkante meter gereserveerd voor teeltcompartimenten voor onderzoek. Hoge verticale teelt zal aan bod komen in de gevelserre van twaalf meter hoog.”

Naast onderzoek en ontwikkeling wordt ook demonstratie een belangrijke functie van de dakserre. “Agrotopia moet ruimte geven aan een ‘living lab’”, gaat De Meulemeester verder. “We brengen technologiebedrijven, telers, toeleveranciers en overheden samen om innovatieve technologieën te ontwikkelen. Daarvoor kunnen toeleveringsbedrijven terecht in de teeltcompartimenten en in een etalageruimte waar ze hun innovaties kunnen tentoonstellen. Ook het publiek zal kunnen kennismaken met de glastuinbouw.”