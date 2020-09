Bouw River Terminal Roeselare start maandag Valentijn Dumoulein

10 september 2020

08u48 0 Roeselare De voorbereidende werken voor de bouw van de River Terminallangs het kanaal Roeselare-Leie in Roeselare gaan nu maandag 14 september van start. Het gaat om een overslagcentrum bestaande uit een kaaimuur van 230 meter waar schepen aanmeren en een kaaiplateau van 18.000 m².

Met het project willen De Vlaamse Waterweg en Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen meer bedrijven overtuigen om over te schakelen op de binnenvaart voor het vervoer van goederen en grondstoffen. “De River Terminal zal ook voor heel wat lokale werkgelegenheid zorgen”, zegt Karen Buyse van De Vlaamse Waterweg. “Het kanaal is nu al jaarlijks goed voor meer dan vier miljoen ton vervoerde goederen en we willen het verder uitbouwen als transportalternatief, ook voor bedrijven die geen rechtstreekse toegang tot het kanaal hebben.”

De bouw van de River Terminal maakt deel uit van het project Seine-Schelde Vlaanderen. De aannemer maakt het terrein in september en oktober klaar voor de start van de effectieve bouwwerken. Er komen onder andere proefsleuven om alle leidingen te lokaliseren en indien nodig te verplaatsen.

De River Terminal komt in een bestemd stukje industriezone. Na gesprekken met burgerplatform Meer Bomen in Roeselare is beslist om 78 nieuwe bomen op en rond de site aan te planten. Tijdens de werken zal het jaagpad tussen de Schaapsbrug en Regenbeekstraat afgesloten zijn. In de toekomst komt er een nieuw stukje jaagpad rondom de overslagsite.