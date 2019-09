Bouw nieuwe vleugel WZC Sint-Henricus gestart: “Mooi evenwicht tussen groen en parking dankzij nieuwe doorgang aan de achterkant van de site” Sam Vanacker

19 september 2019

14u21 0 Roeselare De voorbereidende werken voor de bouw van de nieuwe vleugel van woon-en zorgcentrum Sint-Henricus zijn gestart. Alles samen krijgt het Rumbeekse rusthuis er 37 nieuwe kamers en een gloednieuw dagverzorgingscentrum bij. Het einde van de werken is voorzien voor eind 2023. De bewoners blijven tijdens de werken in Sint-Henricus.

Zes wooncontainers

De originele plannen werden al voorgesteld in juni 2017, maar doordat er beroep aangetekend werd tegen de omgevingsvergunning liepen de werken flink wat vertraging op. Nu is het eindelijk zover. De voorbereidende werken zijn bezig en vanaf 1 oktober start de bouw van de nieuwe oostelijke vleugel. Daarin komt in de eerste plaats een nieuw dagverzorgingscentrum voor vijftig gasten die het huidige dagverzorgingscentrum zal vervangen. Ernaast komt een nieuw restaurant en ook de keuken wordt volledig vernieuwd. Op de bovenverdiepingen komen 22 nieuwe kamers. Die eerste fase moet afgerond zijn tegen december 2021. In die periode zal een aantal bewoners tijdelijk ondergebracht worden in zes wooncontainers.

In maart 2022 start de tweede fase van de werken. Dan komen er nog eens zestien kamers bij boven op de bestaande zuidelijke vleugel, worden de dagruimtes in de nieuwe vleugel afgewerkt en wordt het bestaande restaurant afgebroken. De bewoners van de zuidelijke vleugel zullen tijdens de werken ondergebracht worden in de nieuwe kamers in de oostelijke vleugel. Tegen december 2023 moet alles af zijn. In totaal gaat het om een investering van vijftien miljoen euro.

Werfverkeer weg van scholen

“Door het feit dat we als site relatief begrensd zijn in het centrum van Rumbeke, werd het een moeilijke oefening, niet alleen qua ruimte maar ook op vlak van mobiliteit”, zegt directeur Paul Callebert. “Belangrijk op dat vlak is dat het zorgbedrijf drie woningen heeft kunnen aankopen in de Sint-Petrus- en Paulusstraat, aan de achterkant van onze site. Die woningen gaan tegen de vlakte en die zone zal tijdens de werken dienst doen als in-en uitrit voor het werfverkeer. Vrachtwagens zullen van daar uit richting de Mandellaan rijden en dus niet in de buurt komen van de drie scholen in de buurt.”

“Na de werken zal die zone heraangelegd worden als parking voor 55 wagens. De hoofdingang blijft in de Sint-Rochusstraat, maar bezoekers zullen na de werken wel kunnen uitrijden via die nieuwe parking. Verder zorgen we er ook voor fietsenstallingen en komt er een groene doorgang voor fietsers. Zo trekken we de site open en zal je straks vanuit de Sint-Petrus- en Paulusstraat een mooi zicht hebben op onze nieuwe vleugel, waarbij er aan weerszijden trouwens volop ingezet wordt op vergroening. Zo hebben we een mooi evenwicht tussen parking en groen en daar zijn we heel tevreden mee. Als we die drie gebouwen niet zouden hebben gehad, dan was het hele verhaal uiteraard een pak moeilijker geworden.”