Boury overschrijdt provinciegrenzen met takeaway 'Aburi'

11 mei 2020

08u25

In tijden van corona focust sterrenrestaurant Boury sinds halfweg april op hun afhaalconcept ‘Aburi’. Chef Tim Boury stortte zich de voorbije weken op de Oosterse keuken en bereidt maki, sashimi, nigiri,… Die zijn telkens van donderdag tot en met zondag af te halen in het restaurant. Maar omdat in tijden van Corona onnodige verplaatsingen ontmoedigd worden, komt Boury met hun takeawayverhaal nu ook naar de klanten toe via afhaalpunten op verschillende locaties en dit in Waregem, Knokke, Ieper, Diksmuide en zelfs over de provinciegrens in Sint-Martens-Latem. Alle details en bestellen kan via https://www.restaurantboury.be/.