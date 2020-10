Bosnimfen doen Roeselarenaars kennismaken met Bergmolenbos CDR

11 oktober 2020

17u10 0

Stad Roeselare greep afgelopen weekend, en ook nog de komende dagen, de Week van het Bos aan om de Roeselarenaars het Bergmolenbos te laten ontdekken. Zondagmiddag organiseerden ze er een feeërieke wandeling van zo’n vier kilometer lang waarbij sprookjesfiguren je onderweg verhalen in het oor fluisterden, deelnemers muziek konden maken met natuurelementen en er zelfs gedanst werd onder de bomen. Alles natuurlijk coronaproof. “In totaal kunnen we 800 wandelaars verwelkomen”, weet schepen van natuur en bos Michèle Hostekint (Sp.a en de Vernieuwers). “Dit in vier tijdslots van telkens twee uur. Hiervoor moest iedereenzich op voorhand inschrijven, maar op die manier garanderen we wel een spreiding van de wandelaars.”

Volgens weekend wordt de Week van het Bos afgesloten met een schemerwandeling in het Bergmolenbos. Alle plaatsjes zijn echter al volzet.