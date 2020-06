Bootje varen deze zomer slechts in ene helft van Grote Bassin om broedende karekiet niet te storen Charlotte Degezelle

30 juni 2020

Deze zomer kun je vanaf 15 juli elke namiddag bootje varen in het Geitepark. Volgens burgemeester Kris Declercq (CD&V) gaat het om een proefproject. “We zouden dat eigenlijk pas in 2021 doen, maar door corona willen we nu al beleving centraal stellen in het Geitepark. We zullen de uitbating daarom eenmalig zelf in handen nemen. Er zal elke middag gevaren kunnen worden van 13.30 tot 18 uur en in het weekend tot 20 uur, reserveren is niet nodig. Voor een uur betaal je acht euro. We huren de boten - 4.500 euro - en het ponton. We gaan na de zomer het project evalueren en bekijken hoe we het volgend jaar best aanpakken. Eventueel met een concessie. We houden ook rekening met de biodiversiteit. De karekiet broedt in het Geitepark en om die vogel niet te storen zal er alleen gevaren worden in het deel van de Grote Bassin tussen de Weststraat en de Diksmuidsesteenweg.”