Bootje varen deze zomer maar in ene helft Grote Bassin om broedende karekiet niet te storen Charlotte Degezelle

30 juni 2020

Deze zomer kan je vanaf 15 juli elke namiddag bootje varen in het Geitepark. Gemeenteraadslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) wou tijdens de gemeenteraad graag antwoorden op enkele vragen die hij over deze activiteit had. “Wie zal dit uitbaten? Hoeveel is hiervoor voorzien in het budget? Welke structurele investeringen voorziet u? Gaan we die bootjes huren of aankopen. Hoe zit het met het personeel voor de uitbating en de veiligheid. Zal er daar een redder aanwezig zijn?”, aldus De Reuse. “De aanleg van een recreatieve zone in het Geitepark is ook opgenomen in het bestuursplan. Hangt de aanleg van een ponton en uitbatingsinfrastructuur af van de resultaten van dit jaar?” Burgemeester Kris Declercq (CD&V) reageert dat het dit jaar om een proefproject gaat. “De actie is voorzien voor realisatie in 2021 maar door corona willen we nu al beleving centraal stellen in het Geitepark. We zullen de uitbating eenmalig zelf doen en reserveren zal niet nodig zijn. Er zal elke middag gevaren kunnen worden van 13.30 tot 18 uur en in het weekend tot 20 uur. We huren de boten, dat kost 4.500 euro. Ook het ponton wordt gehuurd. Het is de bedoeling om het project te evalueren en dan te bekijken hoe we het volgend jaar best aanpakken. Met een concessie? Of een andere formule? We houden ook rekening met de biodiversiteit. De karekiet broedt in het Geitepark en om hen niet te storen zal er enkel gevaren worden in het deel van de Grote Bassin tussen de Weststraat en de Diksmuidsesteenweg. Bootje varen zal trouwens acht euro per uur kosten.”