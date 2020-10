BOOMbarie brengt zowel tiny house als tiny forest naar de Coninckplein CDR

12 oktober 2020

20u04 0 Roeselare In het kader van de Klimaatswitch #VANRSL organiseert de stad Roeselare tot 18 oktober BOOMbarie, een volledige week in het teken van duurzaam wonen en werken. Op en rond het de Coninckplein kan je er terecht voor allerhande gratis infosessies, workshops en persoonlijk advies op maat voor huis en tuin.

Meer groen, bomen en biodiversiteit, ook in een stedelijke context. Meer comfort met minder energie. Slimme bouw- en verbouwtechnieken. Flexibel wonen door een steeds toenemende bevolking op een beperkte ruimte. Thema’s als deze waren nog nooit zo booming. “Het zijn ook de uitdagingen waar ook de stad aan werkt binnen de Klimaatswitch #VANRSL met als doel een klimaatneutraal RSL tegen 2050”, zegt schepen van klimaat en duurzaamheid Michèle Hostekint (Sp.a en de Vernieuwers). “Maar dat kan de Stad niet alleen. We willen daarom dan ook samen bouwen aan dit verhaal. Partners, bedrijven, ondernemers, verenigingen, private initiatieven en elke individuele Roeselarenaar, iedereen kan een steentje bijdragen. Vandaar dan ook BOOMbarie.”

Heel de week organiseert de stad samen met tal van partners gratis infosessies en workshops op en rond het de Coninckplein. Over investeringen om je energiekosten te dimmen, energiezuinig te (ver)bouwen, de tuin van je leven, over houtbouw, de allernieuwste technieken voor luchtdicht en energiezuinig (ver)bouwen,… “Hoogtepunt van de week wordt donderdagavond 15 oktober. Tijdens ‘Wonen in de Toekomst’ gaat moderator Peter Hoogland in de Sint-Amandskerk in gesprek met de inwoners #VANRSL. Wat kunnen we doen om onze stad mooier, gezelliger, klimaatvriendelijker te maken? Tijdens een panelgesprek met enkele zeer inspirerende Roeselarenaars wordt in interactie gegaan met het publiek. Bovendien wordt de hele avond uitgezonden via een FacebookLive waarbij mensen ook vanuit hun zetel kunnen aansluiten en inbellen met vragen, suggesties en knotsgekke ideeën.” Opvallende verschijning op het de Coninckplein is Studio 16, een mobiel tiny house van 16 vierkante meter op wielen. En ook voor de kinderen is er het één en ander te beleven met een tiny forest en enkele speelelementen om wild te spelen in de stad.

Meer informatie en inschrijven via www.klimaatswitch.be/boombarie.