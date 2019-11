Bomvol TRAX viert Em’s 21 CDR

09 november 2019

22u19 0

Emma Degryse zou op 6 november 21 geworden zijn. Helaas overleed ze op 16 oktober 2018aan een hersentumor. Net voor ze insliep, zei ze nog tegen haar ouders, Mieke Vanlerberghe en Philippe Missiaen, dat ze haar 21e verjaardag niet mochten vergeten. Het koppel wou dan ook Emma die stevige fuif geven waar ze al zo lang van droomde. Zaterdagavond organiseerden ze in TRAX Em’s 21. Dit in het kader van de Warmste Week en ten voordele van Make-a-Wish, het goede doel dat Emma in 2016 de kans had gegeven om op Tomorrowland Dimitri Vegas te ontmoeten en waarvoor ze vorig jaar nog een snoepjesverkoop opzette. Mieke en Philippe strikten DJ Vincent, Yves Deruyter, Sven Lanvin en Peter Hoogland en de kaartjes vlogen de voorbije weken de deur uit. Emma’s 21e verjaardag werd gevierd door een uitverkocht TRAX, zijnde 800 personen. Aan het begin van de fuif nam burgemeester Kris Declercq (CD&V), samen met Mieke, Philippe en broer Emile op het podium, even het woord namens de familie. “Vandaag is jouw feest Emma. Toen Mieke me een tijdje terug vroeg om kort een woordje te zeggen vanavond heb ik geaarzeld. Vandaag moet een groot feest zijn, jouw 21e verjaardag en dus ‘dulle’ ambiance. Een speech door de burgemeester is totaal niet typisch Emma. Maar we hadden je allemaal zo graag nog eens vastgepakt Emma, die twinkel in je ogen gezien, je gefeliciteerd met je verjaardag en je gezegd dat je moest leven, elke dag. Maar we zijn hier vandaag samen omdat jij het wil en we pakken mekaar vast in de herfstzon. Omdat je altijd iemand van ons zal zijn, we blijven een team. Het doet heel veel deugd aan Emma’s familie dat jullie hier allemaal zijn en als we applaudisseren, dan doen we dit niet enkel voor hen maar vooral voor Emma.”