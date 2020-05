BOMBrewery stelt atelier ter beschikking aan co(rona)-workers Charlotte Degezelle

07 mei 2020

15u30 1

BOMBrewery aan de Armoedestraat is in tijden van corona een stille plek. Geen beer tastings, mensen met een Triporteur aan de toog of bierliefhebbers in de shop. Daar wil zaakvoerder Bert Van Hecke iets aan doen en daarom stelt hij zijn atelier en winkel in Rumbeke ter beschikking van mensen die uit hun kot willen komen om te werken, maar nergens terechtkunnen. “Het hoeft niet over bureauwerk te gaan”, zegt Bert. “Wil je tijdelijk je producten verkopen in de winkel? Zoek je als ondernemer tijdelijk een bijkomende plek om je personeel voldoende ruimte te geven? Zoek je een tijdelijk ophaalpunt, maar is gekoelde opslag noodzakelijk? Wil je één dag in de week een plaats om te werken zonder kinderen? Dat kan allemaal. Het spreekt voor zich dat de ruimte zo ingericht wordt dat social distancing gerespecteerd wordt. Het atelier is groot genoeg om op een veilige manier de ruimte te delen met verschillende mensen. Er zijn meerdere plaatsen om de handen te wassen,een afzonderlijke in- en uitgang, ontsmettingsproducten voorhanden, afzonderlijke tafels en stoelen en wifi.” De tijdelijke co(rona)-werkplaats is beschikbaar op weekdagen. Op zaterdag kan eventueel ook voor winkeliers of marktkramers, maar dan enkel in samenwerking met de BOM-winkel. Die winkel opent vanaf 16 mei opnieuw zijn deuren en is die zaterdag open vanaf 9.30 uur.Wie zijn co(rona)working plaatsje wil reserveren moet contact opnemen met Bert Van Hecke via http://www.triporteurbeer.com.