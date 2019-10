BOMBrewery lanceert nieuwe editie van Belgian Oak Vintage CDR

30 oktober 2019

BOMBrewery brengt hun derde nieuwe biertje van 2019 op de markt: een nieuwe editie van de Special Belgian Oak Vintage. “In 2013, 2014, 2015, 2016 en 2019 was er een Belgian Oak Vintage en nu is dit populaire bier op algemeen verzoek terug van weggeweest dankzij de Belgian Oak Vintage 2019”, vertellen Bert Van Hecke en Rebekka Lyssens van BOM Brewery. “Voor de Belgian Oak Vintage roosterden we het hout van een Belgische eik op verschillende temperaturen. Deze Vintage is opnieuw een krachtig en majestueus degustatiebier geworden met een erg zachte smaak en duidelijke houttannines.” Net zoals bij de vorige edities gaat het om een limited edition. “De Oak in flessen van 75 centiliter is perfect bewaarbaar en zal een smaakevolutie doormaken. Wiekarakter heeft kan enkele flessen in de kelder bewaren om te ontdekken hoe de smaak van de Belgian Oak met de tijd nog intenser wordt. Nieuw bij deze limited edition is dat het bier ook verkrijgbaar is in flessen van 33 centiliter.” De Belgian Oak Vintage 2019 is beschikbaar in de betere drankenhandel en in de beershop van BOMBrewery langs de Armoedestraat.