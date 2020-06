Boetes en voorwaardelijke celstraffen voor koppel dat uitbater nachtwinkel bedreigde LSI

24 juni 2020

13u52

Bron: LSI 0 Roeselare Een koppel uit Roeselare heeft voor de rechtbank in Kortrijk voorwaardelijke celstraffen van drie tot acht maanden en effectieve boetes van 640 tot 800 euro opgelopen. Ze stonden terecht voor wederzijds partnergeweld en voor bedreiging van de uitbater van de nachtwinkel op de Rumbeeksesteenweg in Roeselare. De uitbater kreeg een schadevergoeding van 150 euro.

De relatie van Jurgen D. (40) en Els R. (42) is volgens de openbare aanklager al jaren doorspekt met alcohol, geweld en financiële problemen. Geregeld moet de politie er tussenkomen. Op 24 september 2019 moest de politie zelfs twee keer in één dag ingrijpen. ’s Ochtends had Jurgen D. een glazen deur verbrijzeld en zijn partner geschopt. ’s Avonds had Els R. met een plastic borstel op het hoofd van Jurgen D. geslagen.

Op 28 oktober 2019 wou Els R. in de nachtwinkel van Shahid Rahman op de Rumbeeksesteenweg een fles wijn meenemen. Geld had ze niet en bovendien liet ze de fles op de grond vallen. Dat was niet naar de zin van Jurgen D., die even later de winkel met een stok binnenviel en de uitbater bedreigde. Voor de uitbater was het al niet de eerste keer meer dat hij in zijn nachtwinkel bestolen of bedreigd werd. In 2005 viel een gemaskerde dader met een mes de winkel binnen en ging er met de inhoud van de kassa vandoor.