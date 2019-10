Boete en rijverbod voor ritje naar huis op verjaardag LSI

24 oktober 2019

13u10

Bron: LSI 0 Roeselare Een 24-jarige man uit Roeselare moet een boete van 800 euro betalen omdat hij op zijn verjaardag na een avondje stappen met een glas teveel op met zijn bromfiets naar huis terugkeerde.

Op 1 mei 2019 vierde Tim V. in het centrum van Roeselare zijn 24ste verjaardag samen met zijn schoonbroer. Toen het tijd was om haar huis terug te keren, slaagde hij er niet meer in zijn schoonzus, die hem zou oppikken, te bereiken. Hij vertrok dan maar te voet tot aan een loods in Rumbeke (Roeselare) waar een bromfiets en een bestelwagen van zijn bedrijfje stonden. V. nam de bromfiets maar precies die bromfiets met kapot achterlicht deed hem de das om. De politie merkte zijn defecte licht op en liet hem stoppen. Een ademtest leverde 1,98 promille op. Een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen volgde. V. ontsnapte wel aan de installatie van een alcoholslot omdat het voor de eerste keer was dat hij voor de politierechtbank terecht stond.