Boete en rijverbod voor 15 pintjes op 100 dagen LSI

14 juni 2019

13u13

Bron: LSI 0 Roeselare Een 19-jarige jongeman is door de politierechter in Kortrijk veroordeeld tot een boete van 1.720 euro en acht dagen rijverbod.

Op 18 januari kon Tybo V. langs de Spilleboutdreef in Roeselare door een politiepatrouille opgemerkt worden omdat hij ’s nachts met gedoofde lichten met zijn auto passeerde. De agenten hielden in de buurt toezicht naar aanleiding van de 100 dagen. Ze deden Tybo V. stoppen en merkten meteen op dat hij stevig gedronken had. “15 pintjes’, gaf hij zelf toe. Goed voor 2,32 promille. V. reed bovendien met een voorlopig rijbewijs. Aan de politierechter vroeg zijn advocate er zonder straf vanaf te kunnen komen omdat hij een loopbaan bij de politie ambieert. De rechter hield daar geen rekening mee. V. ontsnapte wel aan een alcoholslot omdat het zijn eerste overtreding was.