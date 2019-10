Boek en expo brengen tien jaar na zijn plotse dood hulde aan wielergod Frank Vandenbroucke: “Frank is er niet meer, maar zal er altijd zijn” Charlotte Degezelle

11 oktober 2019

17u52 0 Roeselare Zaterdag is het precies 10 jaar geleden dat Frank Vandenbroucke overleed in Senegal. Il Bimbo d’Oro liet en laat niemand onberoerd. Een decennium na zijn plotse dood brengen KOERS. Museum van de Wielersport en auteur Stijn Vanderhaeghe hulde aan het wonderkind van het wielrennen met het boek en de tijdelijke expo VDB Forever.

Op 12 oktober 2009 verloor België één van haar meest memorabele coureurs. Tien jaar na zijn plotse dood spreekt Frank Vandenbroucke -VDB- nog steeds tot de verbeelding. Reden genoeg voor Uitgeverij Lannoo en auteur Stijn Vanderhaeghe aan een nieuw boek aan hem te wijden: VDB Forever. “Er wordt ons wel vaker gevraagd waarom we nog een boek over Frank uitbrengen, er zijn er namelijk al een aantal”, zegt Johan Ghysels van Lannoo. “Maar bepaalde renners zijn nu eenmaal zo spraakmakend en zo smaakmakend dat er steeds een ander licht geworpen kan worden op hun verhaal, het zijn mythes. Bovendien is de 10e verjaardag van Frank een bijzondere datum.” In VDB Forever laten 34 beeldende kunstenaars en evenveel woordkunstenaars hun licht schijnen op VDB. “Die 34 is niet toevallig, het is de leeftijd van Frank”, pikt auteur Stijn Vanderhaeghe in. “Het was aanvankelijk de bedoeling om 10 kunstenaars een portret te laten maken en een woordje. Eén voor elk jaar dat we hem moeten missen. Maar het project liep al snel uit de hand door het enthousiasme van de vele kunstenaars en auteurs. Ik kreeg het fiat van Frank ’s mama Chantal (Vanruymbeke nvdr.) en hoop dat zij, en iedereen die nog treurt om het verlies van Frank, troost kan putten uit de 34 werken en teksten.”

Johan Tahon, Herr Seele, Helmut Lotti, Luc Dufourmont en Carl Huybrechts. Het zijn maar enkele namen die meewerkten aan VDB Forever. “Hun werken roepen gemengde gevoelens op, tonen de verschillende fases van rouw, zijn emotioneel en daardoor bijzonder sterk”, aldus Ghysels. “Frank was een inspirerend figuur. We zijn dankbaar voor de 34 jaar die we gehad hebben. Frank is er niet meer, maar zal er altijd zijn en dit boek, en ook de expo eraan gekoppeld helpen erbij.”

Inderdaad, de kunstwerken waarmee hulde gebracht wordt aan de pédaleur de charme bij uitstek vormen momenteel een tijdelijke tentoonstelling in KOERS. Museum van de Wielersport. Daarnaast vind je in KOERS ook verschillende objecten gelinkt aan VDB zoals zijn trofee uit Luik-Bastenaken-Luik en zijn allerlaatste fiets. “Special voor de expo ontwikkelden we de Erfgoedapp. Je kan de objecten scannen met je smartphone en ontdekt zo het verhaal er achter”, weet Dries Dezaeytijd van het museum. “Bovendien installeerden we bij de expo ook de VDB Creative Wall, een witte wand waarop de bezoekers van de expo hun creatieve zelf kunnen loslaten en zo samen een 35e kunstwerk ter ere van Frank creëren.”

Elke bezoeker kan dus in de voetsporen stappen van onder meer Herr Seele achter wiens kunstwerk voor VDB Forever een heel bijzonder verhaal schuilt. “Mijn schilderij lijkt wel een boodschap uit het hiernamaals”, duidt hij. “Ik heb Frank jaren terug geportretteerd als een rustende held, genietend van de overwinning. Het was dan ook enorm shockerend toen ik ongeveer een maand nadien hoorde dat hij gestorven was. Toen Stijn me vroeg of ik wou meewerken aan VDB Forever twijfelde ik niet. Ik moest niets maken, ik had al een werk met een aangrijpend verhaal.”

VDB Forever is te bezoeken tot en met zaterdag 4 januari 2020 in de Zaal der Wereldkampioenen van KOERS. Museum van de Wielersport. De toegang tot de expo is inbegrepen in de toegangsprijs van de expo. Meer op www.koersmuseum.be. Het Boek VDB Forever is uitgegeven door Lannoo, telt 240 bladzijden en is nu te koop in de boekhandel.