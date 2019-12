Boek 75 jaar Dwars Door Vlaanderen voorgesteld in KOERS: “Van couleur locale tot grande histoire” Sam Vanacker

09 december 2019

14u36 4 Roeselare In april 2020 is Dwars Door Vlaanderen aan de 75ste editie toe en dat jubileum wordt stevig in de verf gezet met een boek dat een unieke blik biedt op de 75-jarige geschiedenis van de Waregemse WorldTour-wedstrijd. Het boek verschijnt in een beperkte oplage van 1.500 exemplaren en werd maandag voorgesteld in KOERS in Roeselare, meteen ook de stad waar op 1 april 2020 het startschot van de 75ste editie gegeven wordt.

Het boek is van de hand van Dries De Zaeytijd, Thomas Ameye en Tieneke Van de Velde. Zij doken de archieven in en interviewden renners en (oud)-bestuursleden. Goed voor een schat aan grote en kleine verhalen, sprekende beelden en boeiende anekdotes. Het resultaat is een rijkelijk geïllustreerde brok authentieke wielergeschiedenis van 150 pagina’s. “Het is geen chronologische reconstructie van elke wedstrijd, maar een thematisch boek waarin de verschillende aspecten van de koers vroeger en nu aan bod komen in zes hoofdstukken”, legt Dries De Zaeytijd uit. “Over de verschillende partnersteden, de couleur locale, de petite et grande histoire, de Nederlandse connectie en een portret van de negen tweevoudige winnaars.”

Op is op

“Met de 75ste verjaardag in het vooruitzicht vonden we het belangrijk om iets speciaals te doen", zegt voorzitter Carlo Lambrecht van Waregem Vooruit. “In de eerste plaats is er een nieuwe trofee, ten tweede zetten we meer in op hospitality tijdens Dwars Door Vlaanderen en ten derde beslisten we een boek te publiceren. Het resultaat heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen. Het zal enerzijds als geschenk dienen voor onze vips, maar het zal ook verkocht worden in de boekhandel, in KOERS en in de stadswinkel in Waregem. Er zijn maar 1.500 exemplaren gedrukt en op is op.”

De erelijst van Dwars Door Vlaanderen is op z’n zachtst gezegd indrukwekkend, met Mathieu Van der Poel als recentste winnaar. Maar Merckx staat niet op de erelijst. En daar is een reden voor. Deze passage willen we u niet onthouden: “In de spurt voor de zege komt Walter Godefroot in een duel met Eddy Merckx tijdens Dwars door België 1966 ten val. (...) Na afloop wordt Merckx gedeklasseerd. Merckx blijft van mening dat Godefroot de val zelf had veroorzaakt: ‘Ik reed op kop en hij probeerde ertussen te geraken, tussen mij en de omheining. En hij valt door op de poten van de nadarafsluiting te rijden. Ik kan daar toch niets aan doen?’ liet hij optekenen in zijn biografie. Merckx is misnoegd en zweert nooit meer te starten in Waregem. Hij hield woord.”

Tastbaar verlangen

Ter gelegenheid van de lancering van het boek werden Niko Eeckhout en Walter Planckaert, allebei tweevoudige winnaars van Dwars Door Vlaanderen, geïnterviewd door Michel Wuyts in het wielercafé van KOERS. Beide oud-renners komen ook uitgebreid aan bod in het boek. Wuyts zelf had niets dan lof over het feit dat Roeselare al sinds 2007 de startplaats van Dwars Door Vlaanderen is. “Ik ben blij dat ik Roeselare als startplaats mag meemaken. Ondanks de kletsende regen stond hier vorig jaar een massa volk. Het verlangen naar de koers was bijna tastbaar in Roeselare.”

Na publicaties rond Koolskamp Koers (2015) en de E3 Harelbeke (2016) is Dwars Door Vlaanderen ondertussen al de derde publicatie van KOERS.