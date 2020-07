BNI West-Vlaanderen sleept 7 awards in de wacht CDR

06 juli 2020

BNI West-Vlaanderen, wat staat voor Business Network International zijnde een organisatie waarin ondernemers uit een bepaalde regio elkaars zaak helpen groeien, kreeg niet minder dan zeven awards van BNI Nederland en Vlaanderen. In eerste instantie werd BNI West-Vlaanderen uitgeroepen tot beste regio, tot grootste regio, mogen ze uitpakken met het hoogste aantal aanbevelingen per lid en het hoogste gemiddeld aantal leden per chapter. BNI Rodenbach, die elke donderdag bij het krieken van de dag bijeenkomst in de gebouwen van KSV Roeselare, is uitgeroepen tot beste chapter en grootste chapter. Cathérine Vermote en Paul Appelmans kregen tot slot de Giver’s Gain Award.