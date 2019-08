BMW zwaar bekrast met racistische slogan in Roeselare LSI/CDR

22 augustus 2019

23u10

Bron: LSI/CDR 0 Roeselare In de buurt van de oude stedelijke begraafplaats in Roeselare is in de nacht van woensdag op donderdag een BMW zwaar bekrast. Racisme lijkt het motief van de daders. De slogan ‘Go back to your country’ laat weinig aan de verbeelding over.

Eigenares Maryam Aliya trof haar zwarte BMW donderdagochtend zwaar beschadigd aan in de Alfons Carlierstraat. Daar stond de wagen tussen 22u en 5u geparkeerd. “De wagen zit volledig onder de diepe krassen, de zijflanken, de portieren, de kofferbak, er zit zelfs een glazen fles tussen de velgen”, post Maryam Aliya op Facebook. Via de post hoopt ze nog getuigen en/of daders te vinden. Op de motorkap is in grote letters de racistische slogan gekrast. “Onversneden racisme”, vindt Maryam Aliya, die klacht indiende bij de politie van de zone Riho en het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia. “Dan leert een mens de taal, ben je volledig geïntegreerd, loop je hier school en werk je keihard om zo’n wagen te kopen, dan doet men zoiets, puur uit blinde haat”, betreurt de eigenares.