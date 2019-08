BMW Tsjetsjeens koppel zwaar bekrast met racistische slogan LSI/CDR

22 augustus 2019

23u10

Bron: LSI/CDR 70 Roeselare In de buurt van de oude stedelijke begraafplaats in Roeselare is in de nacht van woensdag op donderdag een BMW zwaar bekrast. Racisme lijkt het motief van de daders. De slogan ‘Go back to your country’ laat weinig aan de verbeelding over. “Onmenselijk dat iemand zoiets doet”, vinden eigenaars Ibrahim Elibayev (29) en Maryam Aliya.

Ibrahim trof donderdagochtend zijn zwarte BMW zwaar beschadigd aan in de Alfons Carlierstraat toen hij naar zijn werk wou vertrokken. Hij had in de buurt van zijn woning de wagen rond 22u geparkeerd. “Er zat toen een dronken man op een bankje met een kapotte wijnfles naast zich”, vertelt Aliya. “Hij is onze verdachte nummer één. Hij zag mijn echtgenoot wellicht uitstappen en wist zo dat we van vreemde origine waren. Maar we hadden nog nooit problemen in de buurt.”

De wagen zit volledig onder de diepe krassen: de zijflanken, de portieren, de kofferbak, tussen de velgen zit zelfs een gebroken glazen fles. Op de motorkap is in grote letters de racistische slogan gekrast. “Onversneden racisme”, vindt Maryam Aliya, die klacht indiende bij de politie van de zone Riho en het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia. Ze streek 12 jaar geleden vanuit Tsjetsjenië in België neer en leerde in ons land haar echtgenoot kennen. “We spreken Nederlands, proberen ons zo goed mogelijk te integreren, liepen hier school en werken keihard, onder meer om de BMW te kunnen kopen. En dat doet iemand zoiets, puur uit blinde haat”, betreurt ze.

De politie probeert de vandaal via camerabeelden op te sporen. “Ik hoop dat hij geïdentificeerd wordt, dat hij op de vingers getikt worden en opdraait voor de schade. Wellicht bedraagt die meer dan 2.000 euro.”