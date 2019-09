Blussers rukken uit nog voor oproep binnenloopt: zware loodsbrand snel onder controle Hans Verbeke

27 september 2019

20u33 11 Roeselare Langs de Trakelweg in Roeselare woedde vrijdagavond een zware loodsbrand. De rook die daarmee gepaard ging, werd opgemerkt door brandweerlui die even verderop in de kazerne les aan het volgen waren. “Zo konden we uitrukken nog voor de oproep binnenliep”, klinkt het. Bij de brand vielen geen slachtoffers.

Ze hadden nog gegrapt dat er tijdens hun les misschien wel eens een oproep zou kunnen binnenlopen, maar plots was het bittere ernst voor enkele tientallen blussers. “Vanuit het leslokaal zagen we plots bijzonder veel rook in de omgeving van de vaart”, zegt brandweerofficier Rob Nachtergaele. “Met z’n allen zijn we snel naar beneden gelopen om onze uitrusting aan te trekken. Net toen de eerste brandweerwagens buitenreden, liep de oproep binnen.”

Snel onder controle

De melding bij de alarmcentrale ging over een brand in een loods die gebruikt wordt door het betonbedrijf Van Eeckhout. “Er was ook sprake van één gewonde”, weet Rob Nachtergaele. “Dat bleek gelukkig niet het geval. Toen we arriveerden, stonden we letterlijk voor een gesloten deur. Aan straatzijde is er een gigantische poort maar die was dicht. Gelukkig konden we daar snel een mouw aan passen. De brand woedde immers in het achterste deel van de loods. Een oppervlakte van zowat veertig vierkante meter stond in lichterlaaie. Rubberen matten en een dieseltank lagen en stonden er middenin. Dat zorgde voor een enorme rookontwikkeling.” De rookpluim was tot ruim tien kilometer in de omgeving te zien.

Bulldozer gered

De brandweer bestreed de vuurhaard niet met water maar wel met schuim omwille van het vele metaal in het gebouw. De schuimlaag verstikte de vlammen en daarmee verdween ook de gitzwarte rook. Een grote bulldozer die in de loods geparkeerd stond, kon gered worden. “We maakten een opstelling om klaar te zijn voor het geval de brand zou uitbreiden naar de rest van de loods maar dat bleek gelukkig niet zo”, weet Rob Nachtergaele. “Het hele gebouw zat wel onder de rook, in de kantoren was dat ook het geval. Maar we hebben alles netjes geventileerd.” Extra tankwagens hoefden alvast niet ter plaatse gestuurd. De Trakelweg loopt parallel met de vaart en daar konden de spuitgasten naar hartelust uit putten. De omgeving was enkele uren plaatselijk afgesloten voor alle verkeer. Nogal wat kijklustigen volgden het begin van de bluswerken van aan de overzijde van de vaart.