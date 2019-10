Bloed en plasma doneren voortaan in vroegere Carrefour aan Stationsplein Charlotte Degezelle

04 oktober 2019

15u59 0 Roeselare Bloed en plasma doneren kan voortaan elke werkdag in de vroegere Carrefour aan het Stationsplein. Het Rode Kruis opende er vrijdagmiddag een gloednieuw donorcentrum. Dat moet het Rode Kruis helpen om, op vraag van de overheid, jaarlijks 5% meer plasma in te zamelen. Dat die inzamelingen broodnodig zijn, weet de Wevelgemse Ellen Desmet als de beste. Zij is mama van Sofie (5,5) die lijdt aan een primaire immuunstoornis en driewekelijks antistoffen uit plasma toegediend krijgt.

Het Roeselaarse donorcentrum is het twaalfde in Vlaanderen en het derde in West-Vlaanderen naast de centra in Brugge en Kortrijk. Het centrum is een gevolg van een vraag van de overheid uit 2017. “De overheid vroeg ons om de komende jaren 5% meer plasma in te zamelen, zodat de Belgische bloedinstellingen ons land zelf van plasma kunnen voorzien”, verduidelijkt Marjolein Van daele, woordvoerder van Rode Kruis Vlaanderen. “In eerste instantie hebben we de capaciteit van de bestaande donorcentra verhoogd door er extra bedjes te zetten en de openingsuren aan te passen. Maar er bleek ook nood aan extra donorcentra. Dit hier in Roeselare is het eerste dat we openen.”

Investering van 600.000 euro

In het nagelnieuwe donorcentrum, waarvoor een investering van 600.000 euro werd gedaan, staan zeven bedjes om plasma te geven en zes bedjes om bloed te geven. Je kan er tijdens de openingsuren vrij binnenwandelen, maar toch wordt aangeraden om een afspraak te maken via www.rodekruis.be. Bloed geven kan vier keer per jaar en duurt een kwartier. Plasma doneren, mag tweewekelijks en neemt zo’n 45 minuten in beslag. Het nieuwe centrum zou jaarlijks 3.000 nieuwe donoren en 14.000 extra donaties moeten opleveren. De Wevelgemse Ellen Desmet roept iedereen alvast op om massaal naar het donorcentrum af te zakken. “Plasmadonaties zijn belangrijk. Lang was het een ver-van-mijn-bed-show maar 3,5 jaar geleden werd het plots levensbelangrijk voor ons gezin. Onze dochter Sofia (5,5) lijdt aan een primaire immuunstoornis, kortweg PID. Dit is een zeldzame aandoening die het immuunsysteem aantast. Om de drie weken moet Sofia naar het ziekenhuis, waar ze de hele dag antistoffen uit plasma toegediend krijgt. Per PID-patiënt zijn er jaarlijks zo’n 130 plasmadonaties nodig. Dat zijn de donaties van zo’n zes donoren. Die donaties hebben van Sofia een pittige, vrolijke meid gemaakt die volop van het leven geniet en heeft ons gezin uit een bubbel gehaald. Ik roep dan ook iedereen op voor wie het mogelijk is om net als ik plasma te geven en de plasmabank gevuld te houden.”

Goeie timing

De timing van de opening van het donorcentrum kon bovendien niet beter want eerder deze week slaakte het Rode Kruis nog een noodkreet. “De bloedvoorraad staat laag”, aldus Marjolein. “Vooral voor AB- en O+. Sinds we enkele dagen terug aan de alarmbel trokken raken we langzaam uit de dip maar het blijft belangrijk dat er de komende dagen en weken volop gedoneerd wordt.”

Het Rode Kruis en het Roeselaarse donorcentrum mogen alvast rekenen op de steun van een bekende ambassadeur: Jeremy Vandoorne beter gekend als Xavier in Ketnetserie Rox. Hij engageert zich om regelmatig te doneren. “In Rox red ik als superheld fictief levens”, zegt hij. “Maar door bloed en/of plasma te doneren red je effectief levens.”

Het donorcentrum, met als officieel adres Ooststraat 148, is van maandag tot en met donderdag open van 8.30 tot 20 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12 uur. Dit jaar zijn er zaterdagopeningen op 5 oktober, 21 en 28 december. Dat telkens van 9 tot 15 uur.