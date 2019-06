Bliksem slaat in op waterton Alexander Haezebrouck

19 juni 2019

In de Kwadestraat in Roeselare is de bliksem ingeslagen op een houten ton. De ton voor regenwater stond naast een leegstaande woning. Omstreeks 20 uur vond een bliksemschicht zijn weg naar de ton. De brandweer snelde ter plaatse maar kon niet veel doen. Enkel aan de ton is er schade. Het onweer heeft geen grote ravage verricht in onze streek. West-Vlaanderen bleef zo goed als volledig gevrijwaard van het zware onweer.