Blijvende controles lonen: aantal inbreuken op fietsverlichting daalt

19 november 2019

De controles op fietsverlichting die nu al een tijd worden georganiseerd door de politie van de zone RIHO leveren resultaat op. Bij de jongste controle liepen opvallend minder fietsers tegen de lamp.

Op 11 oktober controleerde de politie intensief aan het station, maandagmorgen gebeurde dat opnieuw, op het zelfde tijdstip. Een dikke maand geleden worden 24 processen-verbaal uitgeschreven tegen jongeren tussen 12 en 16 jaar, nu waren dat er nog slechts 8. In de categorie van 16 tot 18 daalde het aantal zondaars van 10 naar 4. Bij de meerderjarigen kregen 20 mensen een proces-verbaal, tegen 42 tijdens de controleactie in oktober. De politie zet haar inspanningen verder in de strijd tegen gebrekkige fietsverlichting.