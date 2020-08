Blaffende hond schrikt nachtelijke inbreker af in Roeselare LSI

17 augustus 2020

16u27

Bron: LSI 16 Roeselare Een blaffende hond heeft zondagnacht langs de Lorkenstraat in Roeselare een vermoedelijke inbreker afgeschrikt. Twee zoekacties door de politiezone Riho leverden niets op.

Rond 16u sloeg de attente viervoeter van buurtbewoner Thierry Bouckenooghe op het Groenpark in Roeselare alarm. “Zijn heftig geblaf maakte niet alleen mij maar ook enkele buren wakker”, vertelt Thierry. “Zij hebben meteen zicht op de straat en zagen een verdachte man met donkere trui en bleke broek aan auto’s en woningen rondhangen en daarna wegvluchten.” De buren alarmeerden meteen de politie van de zone Riho, die vliegensvlug ter plaatse was. Een zoekactie in de tuinen van de Groenparkwijk leverde niets op.

Enkele buren praatten nog wat na en zagen plots dat de verdachte uit een geparkeerde wagen sprong en het op een lopen zette. “Ik zette nog de achtervolging in maar zijn voorsprong was te groot”, aldus Thierry. “Ook de politie snelde voor een tweede keer ter plaatse maar een nieuwe zoekactie rond het Collievlinderpad leverden opnieuw niets op. Jammer, maar wellicht verijdelden we toch wel één of meerdere inbraken of diefstallen. Ik deed mijn burgerplicht en mijn hond kreeg alvast een extra knaagbeen.”