Bladkorven paraat voor de herfst CDR

29 september 2020

De stad Roeselare bereidt zich voor op de bladerval door begin oktober de bladkorven uit te zetten. In totaal zullen er dit jaar 228 bladkorven opduiken op groenzones, langs de straat, in parken en op pleintjes om de bladeren van de stadsbomen op openbaar domein te verzamelen.. De bladkorven blijven staan tot eind december en worden twee keer in november en twee keer in december geledigd. Sluikstort, snoeiafval of ander afval horen niet thuis in de bladkorf. Wanneer er misbruik van de bladkorf wordt vastgesteld, wordt een waarschuwing aan de bladkorf gehangen. Blijft het misbruik aanhouden dan wordt de bladkorf weggenomen. In het kader van de bladval krijgen verschillende straten en pleinen straks ook extra veegbeurten. Ook tijdens het algemeen groenonderhoud van de verschillende wijken is er extra aandacht voor het ruimen van bladeren.