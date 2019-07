Bistro Le Nord viert tiende verjaardag en bouwt piratenfeestje CDR

10 juli 2019

08u02 0 Roeselare Kelly Werbrouck en Dimitris Karagiannis vieren de tiende verjaardag van hun restaurant Le Nord in de Noordstraat. Zij namen toen restaurant Pyrgos over dat Dimitris' ouders in 1997 opstartten.

"We staan er eigenlijk versteld van dat de tijd zo snel gaat", vertelt het koppel. "We willen toch graag even stilstaan bij dat jubileum, zeker omdat we heel veel personeelsleden en leveranciers hebben die er vanaf dag één bij waren." Het najaar van Le Nord bulkt dan ook van de speciale activiteiten. "Op 22 september organiseren we een Lobster Sunday met een kreeftenmenu op de kaart en op 27 september keren we terug naar de roots van de zaak met Greek food, Greek mood. Op 6 oktober presenteren we ons eigen Beerfest, en foodpairing met bieren uit de streek en ons eigenlijke verjaardagsweekend is er op 8, 9 en 10 oktober. We vieren met Music in a plate. Muziek zal dus centraal staan. Kers op de taart wordt onze Night of Mystery op 10 november met dj DDD. Op 31 december is er tot slot NYE The Gold Edition."

Fin de saison

Maar vooraleer Kelly en Dimitris aan het najaar denken, willen ze samen met hun klanten het verlof inzetten. "Op zondag 14 juli vieren we voor de vijfde keer onze fin de saison. Met Pirates of le Nord gaan we in samenwerking met Hofnar voluit voor een piratensfeertje." Voor de fin de saison zijn nog enkele plaatjes vrij voor de snelle beslissers. Meer info op www.bistrolenord.be.

(CDR)