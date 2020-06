Bistro Le Nord heropent met sympathieke geste: “Het eerste duo dat maandag de deur opent, eet op onze kosten” Charlotte Degezelle

05 juni 2020

17u46 10 Roeselare Zowel Kelly Werbrouck en Dimitris Karagiannis als hun klanten zijn klaar voor de heropening van bistro Le Nord. Het koppel richtte hun restaurant in volgens de normen en ondertussen staat de telefoon roodgloeiend voor reservaties. Hun bed & breakfast blijft voorlopig nog dicht tot 1 juli.

Na tien drukke jaren met Le Nord hebben Kelly en Dimitris eigenlijk wel genoten van de verplichte sluiting. In eerste instantie toch. “We kregen de kans om even op een normaal ritme te leven, tot onszelf te komen en volop te genieten met de kinderen. Dat is iets wat niemand ons ooit nog zal kunnen afnemen”, vertelt Kelly. “Maar na een tijdje was het wel confronterend. We wonen boven de zaak en die bleef maar leeg. Geen klanten, geen leveranciers en ook geen perspectief.”

“En dat terwijl de zaak altijd al ons leven is geweest”, pikt Dimitris in. “We zijn dan ook gestart met takeaway, onze Atelier Le Nord, en dat gaf ons een boost. Op Moederdag alleen al hadden we 310 bestelde menu’s. Het bewijs dat onze klanten ons missen en een echt hart onder de riem.”

Takeaway blijft

Naarmate de geruchtenmolen over een mogelijke heropening op gang kwam, begonnen ook in Le Nord de voorbereidingen. “Eigenlijk wilden we ons terras verbouwen, maar gezien de situatie is dit een te grote investering. Dus zijn we zelf aan de slag gegaan om het terras om te vormen en een Ibizagevoel te geven. In het restaurant zetten we alle tafels ver genoeg uit elkaar en door ook de zaal, die we normaal voorbehouden voor groepen, in te palmen, verliezen we amper capaciteit. We gaan ons volledig aan de regels houden. Sluitingsuur is sluitingsuur, opdienen doen we zo gecentraliseerd mogelijk, er is handgel, we zullen de gasten naar hun tafel begeleiden,...”

Om de voorbije maanden enigszins goed maken, besloten Kelly en Dimitris ook om deze zomer geen verlof te nemen en ook op zondagavond te openen. “Ook onze takeaway blijft voorlopig behouden, onder andere met het oog op Vaderdag. We zien het eigenlijk wel positief in. De reservaties lopen vlot binnen. Ook voor de bed & breakfast, al blijft die voorlopig dicht tot 1 juli, zodat we eerst echt kunnen focussen op de heropstart van het restaurant.”

Voor de klanten die maandag al de voeten onder tafel steken, hebben Dimitris en Kelly trouwens nog een verrassing. “Het eerste duo dat maandag om 18.30 uur de deur opent, eet op onze kosten”, besluiten ze.