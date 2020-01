Birger (27) tot jongste priester van West-Vlaanderen gewijd Sam Vanacker

05 januari 2020

16u39 10 Roeselare In een bomvolle Sint-Michielskerk in Roeselare werd Birger Dassonneville uit Heule zondag tot priester gewijd. Met 27 jaar is Birger voortaan de jongste priester van West-Vlaanderen.

Kerkelijke delegaties uit Brugge, Leuven, Oxford en zelfs Rome waren aanwezig in de kerk. Ook de vrienden en familie van Birger, waaronder zijn zus, die voor de wijding van haar broer speciaal was overgekomen uit Canada, waren erbij. Bisschop Lode Aerts ging de dienst voor. Het meest opmerkelijk zicht tijdens de priesterwijding was tijdens de litanie van heiligen. Terwijl de zegen van alle heiligen gevraagd wordt, gaat de kandidaat-priester plat op de grond liggen.

Daarna volgde de handoplegging van de bisschop, gevolgd door de handoplegging van alle andere aanwezige priesters. De Roeselaarse kerk verwelkomde Birger met open armen. “De Roeselaarse humus is goede grond met leem en zand. Leem staat voor standvastigheid en verbinding, terwijl zand staat voor aanpassing en flexibiliteit. Beide eigenschappen zijn nodig voor een priester, zeker in een veranderende maatschappij.”

Ook het feit dat Birger ook tegenslagen had gekend kwam aan bod tijdens de dienst. “Birger verloor in september 2018 zijn vader en werd niet gespaard van tegenslagen. Op zulke momenten is het goed om iemand te ontmoeten die de weg van Christus bewandelt. Birger heeft die weg bewandeld en dat heeft hem gesterkt in zijn overtuiging om priester te worden.”

De nieuwe priester zal voortaan van vrijdag tot zondag aanwezig zijn in Roeselare. Van maandag tot donderdag volgt hij nog een opleiding Liturgie in Parijs. Birger beseft dat een keuze voor het priesterschap niet vanzelfsprekend is in deze tijden. “Ik ben ervan overtuigd dat geloof iets is dat je concreet moet maken en ik wil de Blijde Boodschap naar deze moderne tijd vertalen. Ik wil dienstbaar zijn en een van mijn prioriteiten is meer jongeren bereiken. Ik geef nu al godsdienstles in onder andere het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut in Roeselare en het is verrijkend hoe die studenten op een onverbloemde en confronterende manier vragen stellen. Een precieze stijl heb ik niet. Ik wil vooral authentiek zijn.”