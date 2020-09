Biotechbedrijf schenkt 500 handgels aan AZ Delta CDR

30 september 2020

17u15 0 Roeselare Het Oostkampse biotechbedrijf Ziphius Therapeutics schonk woensdag, in samenwerking met bouwbedrijf Beeuwsaert Construct uit Ledegem, 500 handgels aan de directie van AZ Delta in Roeselare.

Bedoeling is enerzijds om verdere verspreiding van corona binnen het ziekenhuis tegen te gaan, en anderzijds zoveel mogelijk personeel, toeleveranciers en patiënten positief te sensibiliseren en te motiveren in de strijd tegen Covid-19. Ziphius bestudeert genetica met de bedoeling de strijd aan te binden met uitzonderlijke virussen, zoals ook met corona. In de thuisbasis Oostkamp en in het labo in Gent wordt momenteel met man en macht gezocht om een vaccin tegen corona mogelijk te maken. “Maar de huidige medische crisis, heeft ons ook aan het denken gezet of we nog andere zaken konden doen”, zegt CEO Chris Cardon. “Daarom hebben we ook Ziphius Care opgestart, een dochteronderneming die instaat voor de ontwikkeling van OTC-middelen, gelinkt met de onderzochte virussen. Zo produceert Ziphius Care enerzijds handgels op basis van alcohol, waarvan de inkomsten integraal geïnvesteerd worden in het vaccin onderzoek tegen corona, maar anderzijds zijn ze ook volop bezig met de ontwikkeling van immuniteitsondersteunende voedingssupplementen en respiratoire medische hulpmiddelen. Ik ben ook uiterst dankbaar en trots met de sociale inzet van een bedrijf als Beeuwsaert die deze schenking steunt. Naast werkgelegenheid en het ontwikkelen van unieke producten geven we op die manier ook iets terug aan de gemeenschap.”