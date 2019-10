Biobello(plus) viert 20ste verjaardag met steun van ’t Stoans Stiksje CDR

10 oktober 2019

11u15 0 Roeselare Biobello(plus) vierde bij vzw De Lochting haar twintigste verjaardag. De feestelijkheden werden mogelijk gemaakt door de Stadense toneelvereniging ’t Stoans Stiksje, die de opbrengst van zijn toneelstuk ‘Ingebroken’ - tweeduizend euro - aan Biobello(plus) geschonken had.

Biobello(plus) staat voor biologische voeding en een zinvolle, duurzame dagbesteding voor mensen met een beperking. Het initiatief ontsproot in 1999 vanuit vzw Duin en Polder uit Diksmuide. Geert Vandewalle en Katleen Remmerie wilden een project opstarten waardoor mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding ‘buiten’ de voorziening konden hebben. In 2002 werd een samenwerking aangegaan met vzw De Vleugels uit Klerken en in 2007 werd het overgedragen naar vzw De Lochting. Het project bleef niet gesubsidieerd en is in de voorbije twintig jaar uitgegroeid tot een uniek project waar wekelijks dertig mensen met een beperking een volwaardige job kunnen uitoefenen. De medewerkers verpakken en wegen de goederen, maken bestellingen klaar, staan in voor de leveringen, en maken ook de ‘too good to go’-pakketten. Meer info op www.delochting.be/biobello.