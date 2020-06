Binnenspeeltuin trekt naar buiten met oog op heropening: “Voor de veiligheid, maar ook omdat Mini World eigenlijk een winterconcept is” Charlotte Degezelle

16u53 0 Roeselare Terwijl de horeca vanaf 8 juni mag heropenen, blijven de deuren van binnenspeeltuin Mini World in de Gitsestraat nog even dicht. Zaakvoerders Filip De Prest en Cindy Vertoont hopen op 1 juli te mogen openen en zijn nu al volop bezig met de voorbereidingen om dit veilig te kunnen doen. Mini World verhuist deels naar buiten met nieuwe attracties op de parking. “Maar hoe we het indoordeel straks moeten runnen, blijft een groot vraagteken”, zegt het koppel.

“Wij vallen onder de noemer vrije tijd en recreatie en zullen hopelijk, net als de pretparken, mogen openen op 1 juli”, zeggen Filip De Prest en Cindy Vertoont. De voorbije maanden waren voor het koppel niet makkelijk, maar toch waren ze bijna dagelijks in hun speelstad te vinden. Nu ook. “We zijn onze heropening volop aan het voorbereiden en moeten het straks totaal anders aanpakken. We moeten rekening houden met veiligheid en gezondheid, maar daarnaast is Mini World eigenlijk een winterconcept. In de zomer zijn onze inkomsten miniem. Om beide problemen in één keer aan te pakken, vormen we Mini World om tot Maxi World.”

Dat betekent dat de indoor speeltuin straks ook deels een outdoor speelparadijs wordt. “De werken zitten in hun eindfase en binnen een week moeten we klaar zijn om te starten. Dan is het alleen nog wachten op groen licht van de overheid. Net doordat we al enkele maanden geen inkomsten hebben, maar de vaste kosten toch betaald moeten worden, houden we de uitbreiding zo goedkoop mogelijk. Zo maakten we loungesets met paletten voor ons terras en konden we ook enkele speeltuigen op de kop tikken op een veiling na de stopzetting van een andere speeltuin in de regio.”

Van gocarts tot peuterhoek

“We hebben een ruim terras aangelegd waar zestig bubbels kunnen zitten”, gaan Filip en Cindy verder. “Voor de oudere kinderen hebben we een gocartparcours gebouwd dat we op termijn ook graag bij scholen willen promoten voor verkeerslessen. Verder hebben we vier springkastelen opgezet en hebben we een vier meter hoge glijbaan gebouwd. Daarnaast is er ook nog een peuterhoek in aanbouw en zoeken we nog wat decoratiemateriaal, zoals een oude benzinepomp of banners van Michelin om het gocartparcours aan te kleden.”

Onduidelijkheid

Hoe ze het straks in de binnenspeeltuin zullen aanpakken, is voorlopig onduidelijk. “We wachten de voorschriften af, maar als alle speeltuigen constant ontsmet zullen moeten worden, hebben we een groot probleem, want dat is gewoon niet haalbaar. Om een voorbeeld te geven: tijdens de sluiting hebben we al twintigduizend ballen uit het ballenbad manueel gewassen. We zijn daar vijftig uur mee bezig geweest. Het horecagedeelte kunnen we wel aanpassen, maar het is ook nog niet duidelijk of er bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes zullen mogen plaatsvinden. De enige activiteit die we wel mogen doen, is het verhuur van springkastelen. Maar ook dat ligt op apegapen door corona.” Meer info op www.miniworld.be.