Bijzitters die niet kwamen opdagen, krijgen boetes Alexander Haezebrouck

17 februari 2020

18u57 0 Roeselare De Roeselaarse bijzitters die op 26 mei niet kwamen opdagen om hun taak te vervullen bij de verkiezingen zijn veroordeeld tot fikse boetes, gaande van 200 euro met uitstel tot 600 euro effectief.

Acht bijzitters moesten zich verantwoorden omdat ze niet kwamen opdagen in hun kiesbureau bij de verkiezingen. De meesten stuurde ook hun kat naar de rechtbank. De excuses die ze via advocaten lieten weten, waren legio. Van overslapen tot het niet goed begrijpen van de oproepingsbrief of ziekte. Eén vrouw werd wel vrijgesproken. Zij had onderweg naar het kiesbureau autopech en had dat ook op tijd laten weten aan het kiesbureau.