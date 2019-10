Bijna 11 miljoen euro extra investeringsbudget voor Roeselare dankzij Vlaams regeerakkoord CDR

17 oktober 2019

18u14 0 Roeselare De vorming van de Vlaamse Regering zorgt ervoor dat Roeselare voor de periode 2020-2024 10.966.276 euro extra middelen krijgt om te investeren. Dat vernam N-VA Roeselare uit de regering van minister-president Jan Jambon.

De extra centen worden beschikbaar doordat de Vlaamse overheid de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over zal nemen. Als oppositiepartij heeft N-VA Roeselare onmiddellijk een reeks suggesties van wat er met die centen dient te gebeuren volgens hen. “Dit extra geld kunnen we alleszins goed gebruiken. N-VA Roeselare wil dat die bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur geïnvesteerd wordt in veilige fietspaden die van de weg gescheiden zijn , in het vernieuwen van rioleringen die meer dan 60 jaar oud zijn, in het oplossen van de files, in het duurzaam vergroenen van het stadscentrum, in het verhogen van de maatschappelijke veiligheid en in een dorpshuis dat een echte cultuurzone kan worden in Beveren”, aldus fractieleider Brecht Vermeulen. “We hebben nog veel te veel onveilige fietssituaties, vooral aan de invalswegen. Daar hameren we al jaren op. Een fietssuggestiestrook schilderen op een gevaarlijke situatie maakt die situatie zelf niet veiliger. Echte investeringen zijn daarvoor nodig. Door gebrek aan geld en aan visie, werd dit altijd maar vooruit geschoven.”