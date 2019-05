Bij Petite Lunette passen kinderen brillen in het ballenbad CDR

28 mei 2019

17u52 0 Roeselare Met Petite Lunette opent Charlotte Wyseur langs de Hoogleedsesteenweg 149 de eerste kinderoptiek in het Roeselaarse. Kinderen zijn er koning, ook van het ballenbad.

Met Lunette opende Charlotte Wyseur zeven jaar terug haar eigen optiekzaak langs de Hoogleedsesteenweg. Die krijgt er nu een klein broertje of zusje bij: Petite Lunette. Met een ballenbad om in te duiken, een kleurhoekje om tot rust te komen, een glijbaan om wakker te worden en een aftelboekje vol leuke opdrachten om thuis de spanning op te drijven tot het nieuwe brilletje klaar is, is een bril kiezen voor kinderen niet langer een verplicht nummer maar iets om naar uit te kijken.

Petite Lunette is niet alleen leuk, Charlotte gaat er ook prat op dat ze met zo’n 500 kinderbrillen het grootste aanbod in de regio heeft. “Meestal krijgen kinderen een klein hoekje tussen de brillen van de volwassenen”, vertelt zaakvoerster Charlotte Wyseur. “Bij Petite Lunette niet: ze krijgen een eigen optiekzaak, met alles erop en eraan.” Een kinderoptiek is niet nieuw in België, wel in Roeselare. “Toch is het logisch. De leefwereld van kinderen is speels, avontuurlijk, verrassend. Petite Lunette speelt daar op in en laat kinderen zichzelf zijn. Ook als ze een brilletje moeten dragen”, aldus Charlotte . We zorgen er trouwens voor dat zowel de kinderen als de ouders op hun gemak zijn. Zo krijgen ze bij elke nieuwe bril een gratis reservebril om onbezorgd te ravotten. En met een stijlvolle inrichting, een koffietje tijdens het passen en de hulp van gediplomeerde opticiens en optometristen staat alles in het teken van ontspanning en beleving. Bovendien staan de ervaren opticiens in nauw contact met oogartsen. Bij overleg is er altijd een goede communicatie met de oogarts.”