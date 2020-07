Biezenstraat weer open voor verkeer CDR

08 juli 2020

De aanleg van het warmtenet in de Biezenstraat, tussen de Honzebroekstraat en de Weidestraat, is voltooid. De asfaltlaag werd bovendien over de volledige breedte van de weg afgefreesd en er werd een nieuwe laag asfalt gegoten. Vandaag gaat de straat weer open voor alle verkeer.