Biezenstraat dicht door aanleg warmtenet CDR

09 maart 2020

Vorige maand startte Fluvius werken op in de Biezenstraat voor de aanleg van het warmtenet richting duizend nieuwe woningen op Roobaertpark. Tot nu was er steeds eenrichtingsverkeer mogelijk. Maar vanaf nu zal iets meer verkeershinder zijn door het realiseren van uitzettingsvoorzieningen op de transportleidingen. Concreet gaat het om bochten in de ondergrondse leidingen die ervoor moeten zorgen dat de buizen bij stijging of daling van het water dat er door stroomt kunnen uitzetten of krimpen. Zo’n bocht neemt ondergronds extra ruimte in en daarom is het noodzakelijk om beide rijrichtingen van de Biezenstraat even af te sluiten. Zo kan de aannemer vlotter en in veiligere omstandigheden werken. De uitvoering van de uitzettingsvoorzieningen gebeurt in drie fases. Vandaag, maandag 9 maart, wordt de eerste uitzetting tussen de Fazantendreef en de Patrijzendreef geplaatst. Hierdoor is de Biezenstraat volledig afgesloten tussen de Fazantendreef en de Patrijzendreef. Plaatselijk verkeer wordt mogelijk gemaakt, dus bewoners kunnen hun woning kunnen bereiken. Voor doorgaand verkeer wordt er een kleine omleiding voorzien via éénrichtingsverkeer in de Fazantendreef en Patrijzendreef. Op maandag 23 maart wordt vervolgens een tweede uitzetting tussen de Fazantendreef en de Patrijzendreef geplaatst. Die dag wordt het kruispunt van de Biezenstraat met de Patrijzendreef afgesloten. De kleine omleiding via de Fazantendreef en de Patrijzendreef blijft behouden en de Biezenstraat tussen de Honzebroekstraat en de Patrijzendreef wordt terug opengesteld voor het tweerichtingsverkeer. Begin april wordt er éénrichtingsverkeer voorzien tussen de Patrijzendreef en de Weidestraat. Er zal terug tweerichtingsverkeer mogelijk zijn tussen de Honzebroekstraat en de Patrijzendreef.