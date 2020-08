Biersommelier Belinda opent eigen biertuin: “Geen café, maar een plek waar men kan proeven en genieten” Charlotte Degezelle

17 augustus 2020

09u58 22 Roeselare Na vijf maanden zonder inkomsten door de coronacrisis probeert de Roeselaarse biersommelier Belinda Eelbode er zelf een mouw aan te passen door op donderdag 20 augustus een biertuin te openen in de Nieuwe-Wijkstraat. In je eigen bubbel zal je er kunnen proeven van tientallen artisanale biertjes met bijpassende hapjes. “De biertuin wordt geen café, maar een plek waar men kan genieten, proeven en iets opsteken. Ik ga voor meerwaarde, net zoals tijdens m’n degustaties die op dit moment niet kunnen plaatsvinden”, zegt Belinda.

Bier is de corebusiness van Belinda Eelbode. Ze is zythologe, thuisbrouwer, biergids, bezieler van de Roeselaarse bierwandeling, schreef een boek over het West-Vlaams schuimend erfgoed en sinds 2016 is ze ook zaakvoerder van Beer to Taste. “Maar sinds 13 maart liggen de activiteiten van Beer to Taste compleet stil”, vertelt ze. “Gidsbeurten in brouwerijen zijn stopgezet, degustaties voor grote groepen kunnen niet... Het ziet er ook niet naar uit dat daar snel verandering in zal komen, dus ging ik op zoek naar een alternatief om Beer to Taste toch op de kaart te blijven zetten.”

Volksspelen

Belinda en haar echtgenoot zijn al jaren eigenaar van de woning langs de Nieuwe-Wijkstraat 14 en beslisten eerder dit jaar om die grondig te renoveren. “De tuin van die woning paalt aan onze eigen tuin. Nu het huis onbewoond is, bood de tuin wel kansen. In onder meer Duitsland en Tsjechië kennen ze het concept van de ‘Biergarten’ en dat wil ik hier realiseren, maar dan op een coronaproof manier. In m’n biertuin zal ik maximaal 25 personen toelaten. Met paviljoentjes en parasols creëren we plekken voor vaste bubbels. Naast hun zitplaats wordt ook ruimte voorzien zodat ze met hun eigen bubbel enkele volksspelen zoals petanque kunnen spelen. Daarnaast zullen we werken met vaste wandelpaden en een in- en uitgang.”

Lokale handelaars

Maar de rode draad door alles is natuurlijk het bier. “M’n gasten zullen hier 40 à 50 artisanale bieren kunnen proeven. Onder meer het volledige aanbod van Brouwerij Rodenbach, maar ook een Wijze Willem, het Van Eyck-bier... Op dit moment mag ik persoonlijk geen proeverijen begeleiden, maar toch zal ik elke bubbel voorzien van de nodige info over de bieren, hoe ze ze moeten inschenken en alles wordt geserveerd met bijpassende hapjes. Voor die foodpairing werk ik samen met lokale slagers, bakkers, chocolatiers... Ook mijn brouwketel krijgt trouwens een plekje in de biertuin die opgevrolijkt wordt met creatief werk van Steven Selschotter. Wie niet verzot is op bier komt ook aan z’n trekken. Voor hen voorzie ik een aanbod aan frisdranken, cocktails en wijnen. Ook daarbij ga ik voor kwaliteit, want sinds kort volg ik ook een opleiding tot wijnsommelier.”

De biertuin van Belinda opent op donderdag 20 augustus voor het eerst. “Ik hoop hier gasten te kunnen verwelkomen tot eind oktober. De biertuin is van donderdag tot en met zondag open van 14 tot 22 uur. De andere dagen open ik op afspraak. Belangrijk is dat ik absoluut geen overlast voor de buren wil veroorzaken. Daardoor is parkeren in de Nieuwe-Wijkstraat niet toegelaten. In de tuin zelf is er wel ruimte om fietsen te stallen.”