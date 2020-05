Biergids Belinda lanceert met Beer To Taste bierproefpakket Valentijn Dumoulein

25 mei 2020

19u04 0 Roeselare Thuisbrouwer en biergids Belinda Eelbode lanceert met Beer To Taste een bierproefpakket. Het gaat om een colli van zes bieren en vijf ruime proevers. “Een perfect samenspel tussen lokale artisanale bieren en hapjes”, zegt ze.

In het pakket steekt de Roeselaarse bierwandelingskaart, een initiatief van Toerisme Roeselare en door Beer to Taste uitgewerkt . “Gekoppeld aan de Faro-erfgoedapp, geniet je met familie en vrienden uit je bubbel van Roeselare als bierstad”, zegt Belinda. “Intiem maar met fysieke afstand. Het begrip Roeselaarse bieren wordt breed geïnterpreteerd als bieren die een sterke link hebben met Roeselare. De aandacht gaat niet enkel naar hoe proeven van bieren maar ook naar het hoe en het waarom van voeding en Roeselaars bier.” In het pakket zitten onder andere bieren van Rodenbach en Triporteur, net als hapjes zoals lokale kaas, charchuterie en chocolade.

Bestellen kan via info@beertotaste.be. Je ontvangt na afspraak en betaling het pakket thuis geleverd volgens de coronamaatregelen. Een pakket kost 26 euro. Na levering ontvangj e digitaal de Beer to Taste-handleiding voor bierproeverij.