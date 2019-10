Bierfestival #VANRSL serveert voortaan meer dan enkel West-Vlaamse bieren CDR

09 oktober 2019

08u25 3 Roeselare Het Bierfestival #VANRSL is op zaterdag 12 oktober aan de vijfde editie toe. De organisatoren hopen 1.500 bierliefhebbers naar Expo Roeselare te lokken met - voor het eerst – meer dan alleen maar West-Vlaamse biertjes en de lancering van enkele biersorbets.

Geen grote feestelijkheden, maar wel enkele nieuwe accenten. Dat is hoe het Bierfestival #VANRSL op zaterdag 12 oktober de vijfde verjaardag viert. “De vorige edities verwelkomden we alleen maar West-Vlaamse brouwers”, vertelt Stijn Couvreur. “Maar dat is een formule die andere bierfestivals in de streek ook volgen. Daardoor hadden we steeds vaker het gevoel dat we allen in hetzelfde biervat zaten te vissen. Daarom trekken we het aanbod vanaf dit jaar open. We verwelkomen twaalf brouwers uit West- en Oost-Vlaanderen en uit Vlaams-Brabant. Zij staan garant voor een breed gamma aan bieren, van heel licht tot zwaar en van zoet tot bitter. Ook vinden we het belangrijk dat de biertjes in de streek te koop zijn. We garanderen dat negentig procent van wat te proeven is, te koop is bij Dranken Jo. Zo hopen we wat te groeien. De verhuis van de tent op de Westlaanpromenade naar Expo Roeselare stuwde ons naar 1.200 bezoekers. Dit jaar mikken we op 1.500 aanwezigen.”

Biersorbets

De organisatoren benadrukken dat het bierfestival de plek bij uitstek is om nieuwe bieren te ontdekken. “En niet om je dronken te drinken”, knipoogt Stijn. “We werken dan ook met proefglazen, maar tegelijk denken we ook aan de innerlijke mens. Zo komt Glaces Poland zijn nieuwe biersorbets voorstellen op basis van vier fruitbiertjes. Beste Frietjes levert warme Borrelhapjes, ’t Groendal kazen van bij ons en er is ook Rodenbachpaté. Daarnaast voorziet Clé-Ann-Do een taxiservice.” Voor wie niet tuk is op bier, zijn er ook frisdranken en wijnen en de kinderen kunnen zich uitleven op een springkasteel.

Het Bierfestival #VANRSL denkt het goedkoopste te zijn. “Voor tien euro krijg je een proefglas en vijf jetons om vijf verschillende biertjes te proeven. Wie meer wil proeven, kan extra jetons kopen. Maar wie bij vertrek het proefglas afgeeft, krijgt twee euro terug. Voor amper acht euro proef je dus vijf biertjes bij ons.”

Bierfestival #VANRSL opent zaterdag de deuren om 14 uur in Expo Roeselare op de Diksmuidsesteenweg.