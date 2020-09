Bierfestival #VANRSL moet en zal coronaproof worden: “Nultolerantie voor overtredingen” Charlotte Degezelle

30 september 2020

09u32 12 Roeselare “We zullen zeer streng zijn als het gaat over het naleven van de coronamaatregelen. Meer nog, er zal nultolerantie gelden.” Het is de organisatoren van het Bierfestival #VANRSL menens. Op zaterdag 10 oktober organiseren zij in Expo Roeselare de zesde editie van hun bierfestival en dat moet en zal volledig coronaproof verlopen. “We zijn de eerste organisatie die in tijden van corona een bierfestival mag organiseren. We willen te allen tijde voorkomen dat de festivals een slechte naam krijgen”, aldus Stijn Couvreur.

Ze hebben lang getwijfeld of ze het Bierfestival #VANRSL dit jaar wel of niet zouden organiseren. Een dergelijke organisatie coronaproof maken vraagt een pak extra werk en veel meer medewerkers. “Maar aan de andere kant zitten we ondertussen allemaal al maanden in ons kot, dus was een corona-editie toch het overwegen waard”, vertelt Stijn Couvreur. “Na een nachtje woelen lag de basis van een veilig bierfestival vast. Bovendien boden de vrijwilligers zich spontaan aan. Ons zesde bierfestival wordt wellicht iets minder gezellig dan normaal, maar we gaan er voor en zetten veiligheid voorop.”

Brouwers worden kelner

De basis wordt een volledig nieuw concept. De afzonderlijke standen per brouwer, dertien in het totaal dit jaar, worden geschrapt. “Daarentegen gaan we voor een grote centrale bar met alle 59 bieren in beuk vijf van Expo Roeselare”, licht Stijn toe. “Daar hebben we meer ruimte dan in de conferentiezaal om alles goed te organiseren. Rond de bar komen tafels waar de bezoekers in bubbels van maximaal tien personen kunnen plaatsnemen. Zij worden bij aankomst naar hun tafel begeleid en moeten er blijven zitten. De brouwers gaan aan de slag als kelner en zullen de bestellingen opnemen maar ook aan de tafels kort een woordje uitleg geven over hun brouwsels. Op die manier kan er toch op een coronaproof manier contact zijn met de brouwers.”

Op het Bierfestival #VANRSL gelden de coronamaatregelen uit de horeca. Dat betekent onder andere handen ontsmetten bij aankomst, een mondmaskerplicht op momenten dat je niet neerzit en een registratieformulier invullen. “Al deze maatregelen zullen we heel nauwgezet opvolgen. Twee medewerkers zullen hier zelfs permanent op focussen en we gaan voor nultolerantie.”

Coronaproof voorbeeld

De organisatie vraagt een stevige inspanning van haar bezoekers, maar trekt zelf ook alle registers open voor een veilig verloop van het festival. “Zo zal er continu gemonitord worden hoeveel aanwezigen er in Expo Roeselare zijn. Dit via dezelfde app die gebruikt wordt tijdens de dinsdagmarkt. Tegelijkertijd mogen er maximaal 200 personen aanwezig zijn op het festival. We hopen dat we op die manier in totaal 800 à 1.000 bierliefhebbers zullen kunnen ontvangen. Wie even moet wachten voor hij of zij binnen mag, zal bij goed weer buiten kunnen wachten. Bij minder weer maken we een lus in de conferentiezaal. Elk proefglas zal na gebruik gewassen worden op 60 graden, de tafels en stoelen worden continu ontsmet en het brood dat we normaal in mandjes ter beschikking stellen om de smaken te neutraliseren wordt per twee sneetjes verpakt. We zetten dertig medewerkers meer in dan normaal want alles moet vlot en veilig verlopen. We willen een coronaproof voorbeeld zijn, geen dronkenmansfestijn. We vermoeden dat er ook veel collega-organisatoren een kijkje zullen komen nemen.”

Het Bierfestival #VANRSL is op zaterdag 10 oktober te bezoeken van 13 tot 23 uur in Expo Roeselare langs de Diksmuidsesteenweg. In ruil voor 10 euro krijg je er vijf jetons en een eerste proefglas. Wie meer biertjes wil kopen, kan jetons bijkopen. Na 17 uur kan je er ook smullen van warme hapjes dankzij Beste Frietjes en Gidsenservice Clé-Ann-Do zorgt voor een taxiservice. Reserveren kan op 0497/43.02.19. Alle aanwezige brouwers en hun bieren worden de komende dagen voorgesteld op de Facebookpagina van het bierfestival.