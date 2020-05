Bibmateriaal binnenbrengen bij ARhus kan weer vanaf 4 mei Charlotte Degezelle

01 mei 2020

11u26 5 Roeselare Vanaf maandag 4 mei kan je het bibmateriaal weer binnenbrengen bij ARhus.

Sinds ARhus naar aanleiding van de coronacrisis op vrijdag 13 maart de deuren sloot, was het om veiligheidsredenen niet mogelijk om geleende bibmaterialen terug te brengen. De uitleentermijn wordt automatisch verlengd waardoor je tijdens de sluiting van de gebouwen geen boete kan oplopen. Sinds 6 april organiseert ARhus bovendien een gratis afhaaldienst voor aangevraagde bibmaterialen. Momenteel zijn er dan ook meer dan 40.000 materialen uitgeleend.

Dat alles opnieuw binnenbrengen, kan weer vanaf maandag 4 mei en dat bij de ARhus-afdeling waar je de materialen ontleende. In ARhus De Munt kan dat op weekdagen van 10 tot 17 uur, in de afdeling Rumbeke op maandag, woensdag en vrijdag van 14 tot 18 uur en in afdeling Beveren op woensdag van 16 tot 18 uur. Terugbrengen van bibmaterialen naar afdeling Gitsestraat kan nog niet. Ook inleveren via de nachtkluis in het sas van ARhus De Munt blijft voorlopig niet mogelijk.

Omdat de veiligheid van bezoekers en medewerkers primeert, houdt ARhus ingeleverde materialen minstens 72 uur in quarantaine vooraleer ze opnieuw beschikbaar worden voor het uitlenen via de afhaaldienst. De bibmaterialen gaan dus ook pas van jouw pasje af wanneer deze quarantaineperiode voorbij is. Je kan dat thuis online opvolgen via je Mijn Bibliotheek-account. ARhus benadrukt tot slot dat niet iedereen zich op 4 mei meteen naar naar ARhus-gebouwen hoeft te reppen. Om een veilige spreiding te garanderen, worden alle uitgeleende materialen automatisch verlengd tot de gebouwen weer opengaan. Je riskeert dus geen boete.