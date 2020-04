Bezoek in woonzorgcentra Motena nog niet voor morgen CDR

15 april 2020

20u39 5

De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdagmiddag dat in de rusthuizen bezoek van één persoon toegelaten wordt, als het steeds om dezelfde persoon gaat die al veertien dagen geen symptomen vertoont. Motena, verantwoordelijk voor de woonzorgcentra De Waterdam, Ter Berken, Sint-Henricus en De Zilverberg, laat weten dat bezoek er nog niet voor morgen is. “Wij begrijpen en zien iedere dag hoe moeilijk het is voor familieleden, mantelzorgers en bewoners om elkaar niet te bezoeken, maar vragen toch om begrip dat het nog even zal duren voor deze nieuwe maatregel in voege zal kunnen treden”, klinkt het in een Facebookbericht. “Er komen nog verdere richtlijnen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid en deze moeten dan correct toegepast kunnen worden. Van zodra bezoek opnieuw mogelijk is in onze woonzorgcentra zullen wij daar zeker verder over communiceren. Voorlopig blijven de afspraken van de voorbije weken dus nog steeds gelden.”