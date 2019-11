Bewoners rusthuis Ter Berken verrassen met kerstflashmob Charlotte Degezelle

28 november 2019

15u42 0 Roeselare De bewoners van rusthuis Ter Berken toonden zich donderdagmiddag van hun meest sportieve kant. Ze trokken hun leukste kerstoutfit aan en pakten samen met de kerstman uit met een kerstflashmob op de tonen van Last Christmas en in een speciaal gedecoreerde zaal.

“We lieten ons inspireren door een eerdere flashmob”, vertelt fitcoach Elise Lapere. “Een tijdje geleden brachten onze bewoners een flashmob op ‘Laat de zon in je hart’ van Willy Sommers. We filmden dat en stuurden het op naar Willy Sommers, die op zijn beurt een leuke videoboodschap terugstuurde. Onze bewoners waren daardoor zodanig gecharmeerd dat het naar meer smaakte. Ook de kerstflashmob wordt gefilmd en zal heel de eindejaarsperiode getoond worden op alle schermen in Ter Berken. Dat is niet alleen leuk voor de bewoners, die zichzelf in actie kunnen zien, maar het is ook hun originele kerstboodschap. Naast het element plezier is de flashmob ook perfect om onze mensen aan het bewegen te krijgen, hen te stimuleren om fit te blijven.”