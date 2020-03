Bewoner rusthuis De Zilverberg in ziekenhuis met coronabesmetting: leefgroep wordt geïsoleerd en van dichtbij opgevolgd Charlotte Degezelle

17 maart 2020

18u47 22 Roeselare Een 88-jarige bewoner van rusthuis De Zilverberg is besmet met het coronavirus en opgenomen in AZ Delta. In het rusthuis in de Knokuilstraat worden maatregelen genomen om bewoners en medewerkers verder te beschermen.

Een van de 121 bewoners van De Zilverberg is maandagmiddag opgenomen in het ziekenhuis. Dinsdag kwam de bevestiging dat hij besmet is met het coronavirus. De bewoner werd de voorbije dagen al afgezonderd op zijn kamer omdat hij symptomen vertoonde. “Hoewel we strikte preventiemaatregelen nemen, werden we vandaag op de hoogte gebracht dat de bewoner positief getest werd op corona. Zijn toestand is stabiel en hij wordt in het ziekenhuis preventief ondersteund met extra zuurstof” zegt Bart Wenes, voorzitter van Motena. “Onze eerste zorg gaat nu uit naar de familie van de bewoner en de veiligheid van de medebewoners en medewerkers.”

Naar aanleiding van deze besmetting blijven alle bewoners van de leefgroep waar de man woont vanaf nu op hun kamer voor zeven dagen en worden ze van dichtbij opgevolgd. “Het gaat om een leefgroep van vijftien mensen, maar niemand anders vertoont symptomen”, weet Wenes. “Hoe de man besmet geraakt is, is niet duidelijk. De besmetting moet gebeurd zijn voor de sluiting van de rusthuizen.”

Veerkracht

In De Zilverberg worden ook alle nodige hygiëne- en preventiemaatregelen verder strikt opgevolgd. Bovendien zijn alle familieleden van de bewoners van de leefgroep en medewerkers die mogelijk contact hadden met de bewoner verwittigd. Net als de huisartsen, de Coördinerend en Raadgevend Arts van het rusthuis en de Roeselaarse Taskforce. “Vandaag worden onze medewerkers door het coronavirus meer dan ooit op de proef gesteld. Wat ons vooral raakt is de formidabele veerkracht en het engagement dat we bij hen zien. Alle nodige maatregelen worden ernstig genomen en bovendien doen medewerkers er alles aan om nog altijd een glimlach op het gezicht van onze klanten te toveren”, besluit Wenes.