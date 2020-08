Bevo en Knack zijn ‘Jeugdvriendelijke volleybalclub 2020’ CDR

29 augustus 2020

Twee Roeselaarse volleybalclubs mogen zich ‘Jeugdvriendelijke volleybalclub 2020’ noemen. Het gaat om Bevo Beobank Roeselare en Knack Roeselare. Jaarlijks beloont Volley Vlaanderen via het Jeugdsportfonds alle clubs die een kwalitatieve jeugdwerking aanbieden. In totaal mochten ze, samen met de ondersteuning van Sport Vlaanderen, maar liefst 264.000 euro verdelen onder 200 deelnemende clubs. Al die clubs kregen het label van ‘Jeugdvriendelijke volleybalclub 2020’ met daarbij, afhankelijk van hun dossier, één tot vijf sterren. Het behalen van een ster is een erkenning van Volley Vlaanderen naar de clubs toe voor hun jeugdwerking. Beide Roeselaarse clubs werden vier van de maximaal vijf sterren toegekend.