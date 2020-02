Beversesteenweg krijgt veilige fietspaden CDR

18 februari 2020

07u47 4 Roeselare N-VA-fractieleider Brecht Vermeulen kaartte tijdens de gemeenteraad de onveilige situatie voor de fietsers langs de Beversesteenweg, meer bepaald tussen de rotonde aan de autokeuring en de verkeerslichten aan de R32, aan.

“Door de komst van nieuwe bedrijven in de Kruisboommolenstraat en aan de voormalige site Wever&Ducré, maar ook door de activiteiten van VDL, is daar niet alleen meer auto- maar ook meer vrachtverkeer”, weet Vermeulen. “Bovendien mogen we nog meer verkeer verwachten door de ontwikkeling van bedrijvenzone Krommebeekpark. De fietspaden langs dit traject zijn echter smal, raken aan de kant van de gracht snel overgroeid met gras en liggen vlak naast de rijweg. We roepen op hier een afgescheiden fietspad op minstens één meter van de rijbaan aan te leggen, waarbij de tussenstrook wordt ingevuld met groen.”

Volgens schepen van Openbare Werken Griet Coppé (CD&V) gaat de stad werk maken van veilige fietspaden langs de Beversesteenweg. “We willen een Fietsfondsdossier indienen voor de fietspaden vanaf de grote ring tot aan de grens met Ardooie”, reageert ze. “We hebben trouwens al samen gezeten met Ardooie om hier een gezamenlijk dossier van te maken. Daarnaast zijn we zelf van plan om vrijliggende fietspaden te realiseren tussen de rotonde en de grote ring.”