Beverse verenigingen organiseren Breugelfeest CDR

20 januari 2020

Op zaterdag 22 februari organiseert een delegatie van enkele Beverse verenigingen een parochiaal Breugelfeest om, in afwachting van het nieuwe buurthuis, het onderhoud en extra kosten voor zalen te kunnen bekostigen. Vele verenigingen waaronder Femma, Markant, KVLV, OKRA, Samana, +-13-werking, de Biertunnegies en de beheerraad vzw Parochiaal Centrum, werken mee aan dit initiatief. Dat de huurkosten voor de verenigingen betaalbaar moet houden. De Breugelavond start om 18.30 uur in ’t Lokaal langs de Izegemseaardeweg. Voor de kinderen wordt in een aparte ruimte een film getoond. Kaarten kosten 17 euro, kinderen smullen mee voor 10 euro. Inschrijven kan bij Paul Dejonckheere via 0498/08.65.76, Det Van der Meeren op 0474/23.17.34 of Lieve Vancoillie op 051/20.84.89. Ook in het secretariaat van het Parochiaal Centrum kan je terecht op dinsdag- of donderdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur op 051/24.44.79.